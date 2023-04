Erneut Angriff auf US-Besatzer in Syrien

Bereits am Montag kam es zu einem erneuten Angriff auf eine US-Militärbasis in Nordsyrien. Verletzt wurde niemand. Es ist ein weiterer Angriff auf die illegale US-Präsenz im Land. Syrien protestiert wiederholt gegen die Besatzung von Teilen Syriens durch die USA. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie der panarabische Nachrichtensender Al Mayadeen in seiner englischsprachigen Ausgabe mitteilt, wurden die US-Besatzer in Nordsyrien erneut mit Raketen beschossen.

Der Angriff fand bereits am Montag statt. Es kamen dabei mehrere Raketen zum Einsatz. Wer für die Attacke verantwortlich ist, ist bisher unklar.

In einem Tweet teilt das US-Kommando mit, die US-Militärbasis Conoco in Nordsyrien sei angegriffen worden. Nach US-Angaben gab es dabei keine Verletzten und keine Schäden an der Militäreinrichtung.

A rocket attack targeted coalition forces in northeast Syria. pic.twitter.com/bcfGjEy9Qn — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 10, 2023

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb weniger Wochen, dass die militärische Präsenz der USA in Syrien angegriffen wird. Schon im März war die US-Militärbasis Conoco in Nordsyrien angegriffen worden. Damals kam ein Vertragsnehmer US-Armee ums Leben, ein weiterer sowie fünf US-Soldaten wurden verletzt.

In der Folge führte die US-Armee Luftangriffe auf mutmaßliche pro-iranische Kämpfer durch, welche die USA für die Raketenschläge gegen das US-Besatzungsregime verantwortlich machen. Bei einem Luftangriff wurden nach US-Angaben mindestens elf Menschen getötet.

Nach wie vor halten die USA Teile Syriens besetzt. Den US-Besatzern wird vorgeworfen, syrische Ölvorkommen illegal auszubeuten. Syrien protestiert wiederholt gegen die völkerrechtlich illegale Landnahme durch die USA."

Quelle: RT DE