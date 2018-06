Wieder mehrere Tote bei Anschlag in Kabul

In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Montag mehrere Menschen bei einem Selbstmordanschlag ums Leben gekommen. Mindestens 13 Personen seien getötet worden, teilten die afghanischen Behörden mit. Mehr als 26 weitere Menschen wurden demnach verletzt. Der Anschlag ereignete sich gegen 13 Uhr Ortszeit am Tor des Ministeriums für ländliche Rehabilitation und Entwicklung (MRRD), während Mitarbeiter das Gebäude des Ministeriums verließen.

Die Explosion ereignete sich in einer stark gesicherten Zone, in der zahlreiche Beamte leben. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. In der Vergangenheit hatten die afghanischen Taliban und die Terrormiliz "Islamischer Staat" vermehrt Anschläge in Afghanistan verübt. Am Samstag hatten die Taliban jedoch eine dreitägige Waffenruhe für Ende der Woche angekündigt. Dies war ihr erstes Angebot dieser Art. Der Waffenstillstand der Taliban kam wenige Tage nachdem die Regierung einen bedingungslosen Waffenstillstand gegen die bewaffnete Gruppe verkündet hatte. Quelle: dts Nachrichtenagentur