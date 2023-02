Mit der Entscheidung Berlins, schweres Kriegsgerät an Kiew zu liefern, legt Deutschland endgültig seine historische Verantwortung für die Verbrechen des Nationalsozialismus ab. Dies erklärte Konstantin Gawrilow, Leiter der russischen Delegation bei den Wiener Gesprächen über militärische Sicherheit und Rüstungskontrolle, am Mittwoch auf einer Plenarsitzung des OSZE-Forums für Sicherheitskooperation. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er betonte: "Wir möchten an unsere deutschen Kollegen appellieren: Die weißen Kreuze auf euren Panzern dürfen nicht übermalt werden, sie werden unsere Kämpfer zu neuen militärischen Heldentaten inspirieren.



Die Entscheidung Berlins markiert endgültig die Weigerung der BRD, ihre historische Verantwortung gegenüber unserem Volk für die schrecklichen, zeitlosen Verbrechen des Nationalsozialismus während des Großen Vaterländischen Krieges anzuerkennen. Wenn die Leopard-2A6-Panzer in das Blickfeld der russischen Armee geraten, werden sie wie vor 80 Jahren zerstört. Wir gehen davon aus, dass die westlichen Mitgliedstaaten der OSZE nicht vergessen haben, wie die Dinge damals endeten."

Dem russischen Diplomaten zufolge "ist Deutschland auf Geheiß Washingtons zur Hauptdrehscheibe für die Bündelung der praktischen Bemühungen des 'kollektiven Westens' bei der Fortsetzung der Feindseligkeiten in der Ukraine geworden". Auf seinem Territorium sind das US-Militärkommando in der europäischen Zone sowie das Kommando der US-Bodentruppen in Europa und Afrika stationiert, die die Ausbildung der ukrainischen Truppen und den Transport westlicher Militärgüter nach Kiew koordinieren, so Gawrilow."

Quelle: RT DE