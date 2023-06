Wasserstand in Nowaja Kachowka nach der Kraftwerkskatastrophe um zwei Meter gesunken

Der Wasserstand des Dnjepr bei Nowaja Kachowka, das nach der Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka von Überschwemmungen betroffen ist, ist um zwei Meter gesunken. Dies teilte ein Mitarbeiter der operativen Zentrale der Stadtverwaltung gegenüber RIA Nowosti mit. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben der Mitarbeiter sind in Nowaja Kachowka noch etwa 150 Häuser überflutet, in der Gemeinde Korsunka etwa 250 Häuser und in der Gemeinde Dnjeprjany etwa 100 Häuser sowie vier Abwasserpumpstationen."

Quelle: RT DE