Die Krise ist nur als europäische Gemeinschaft zu meistern!

Anlässlich des "Europatages" erklärt SoVD-Präsident Adolf Bauer: "Am 9. Mai vor 70 Jahren hielt der damalige französische Außenminister Robert Schuman in Paris eine wegweisende Rede. Darin stellte er seine Idee einer neuen Art der politischen Zusammenarbeit in Europa vor - die Schaffung einer überstaatlichen Institution in der Kohle- und Stahlproduktion. 1951, nur ein knappes Jahr später, wurde sein Vorschlag Realität.

Schumanns Aufforderung gilt deshalb als Grundstein der heutigen Europäischen Union - einer Gemeinschaft, die Kriege zwischen den europäischen Nationen ausschließt. 70 Jahre nach der Geburtsstunde der Europäischen Union befindet sich Europa mitten in einer der größten Krisen seiner Geschichte. Die Corona-Pandemie stellt nicht nur die Gesundheitssysteme auf eine harte Probe. Sie lähmt gesellschaftliches Leben, verursacht persönliches Leid und hat fatale Folgen für die Wirtschaft. Seit Jahrzehnten öffnen Anfang Mai die EU-Institutionen in Brüssel und Straßburg ihre Türen, um interessierten Europäer*innen ihre Arbeit nahezubringen. In diesem Jahr würdigen die EU-Institutionen durch zahlreiche Online-Aktivitäten die Menschen in ganz Europa, die im Geiste der Solidarität zur Überwindung der Corona-Krise beitragen. Am heutigen Europatag wird mehr denn je bewusst: Nur als große, europäische Gemeinschaft und mit vereinten Kräften können wir die enorme aktuelle Herausforderung bewältigen und Europa auch künftig im Frieden einen. Quelle: SoVD Sozialverband Deutschland (ots)