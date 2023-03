Der Ukraine-Konflikt könnte in einer Teilung nach koreanischem Vorbild enden, spekuliert die saudi-arabische Tageszeitung Okaz: "Der Ukraine-Konflikt könnte mit einem Waffenstillstand enden, ähnlich dem Ausgang des Koreakrieges. Ein solches Ergebnis ist wahrscheinlich, wenn die Kräfte gleich stark sind."

Weiter berichtet RT DE: "Weiter schreibt Okaz: "Die USA sind gegen einen russischen Sieg und wollen gleichzeitig nicht, dass es zu einer demütigenden Niederlage kommt. Die Russen ihrerseits argumentieren, dass sie gewinnen, weil sie den Westen mit Atomwaffen abschrecken, die sie im Notfall einsetzen können.

Russland und seine Verbündeten werden vier Gebiete behalten, und die Ukraine wird zu einem US-Frontstützpunkt, eine Übergangslösung, die allen Seiten gerecht wird. Es wird weder einen totalen Sieg noch eine totale Niederlage geben."

Es sei wichtig zu wissen, wie der Koreakrieg endete, um zu verstehen, wie der Konflikt in der Ukraine enden könnte, so die Zeitung. So habe damals keine der Kriegsparteien gewonnen. Es wurde ein vorübergehender Waffenstillstand unterzeichnet, ohne die Kapitulation zu erklären, der im Juli des Jahres 1953 in einen dauerhaften Waffenstillstand umgewandelt wurde."

Quelle: RT DE