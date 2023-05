Washington habe die Ermordung der Politwissenschaftlerin Darja Dugina, des Militärbloggers Wladlen Tatarskij, aber auch den versuchten Mordanschlag auf den russischen Schriftsteller und Publizist Sachar Prilepin koordiniert. Dies erklärte Nikolai Patruschew, der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, auf einer Sitzung in der Stadt Syktywkar. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Hiermit stellte er klar: "Das von den Angelsachsen aufgezogene Kiewer Neonazi-Regime hat terroristische Aktivitäten auf das Territorium unseres Landes übertragen, womit neue Bedrohungen für die nationale Sicherheit Russlands geschafft werden."

US-Geheimdienste seien an der Planung und Koordinierung des Anschlags auf die Krimbrücke, an der Sprengung der Gaspipeline Nord Stream und an weiteren Terroranschlägen beteiligt gewesen, so Patruschew. Solche Einsätze werden ihm zufolge von einer in Washington und London vorbereiteten Informationskampagne begleitet, die darauf abzielt, die gesellschaftspolitische Lage zu destabilisieren und die Souveränität Russlands zu untergraben:

"Dabei ist der kollektive Westen, angeführt von den Vereinigten Staaten, auf Seiten des terroristischen Kiewer Regimes direkt in den Konflikt in der Ukraine verwickelt. Ausländische Söldner nehmen gemeinsam mit ukrainischen Neonazis direkt an den Kampfhandlungen teil."

NATO-Ausbilder trainierten ukrainische Sabotage- und Terrorgruppen, koordinierten ihre Aktivitäten, was der Weltgemeinschaft als US-Hilfe zum Schutz der Ukraine präsentiert werde, so Patruschew."

Quelle: RT DE