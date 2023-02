Moskau setzt Atom-Abrüstungsvertrag "New Start" aus

Russland will sich vorerst nicht mehr an den Atom-Abrüstungsvertrag "New Start" halten. Das kündigte der russische Präsident Wladimir Putin am Dienstag in Moskau an. Es handele sich demnach aber nicht um eine Aufkündigung, sondern um eine Aussetzung.

"New Start" ist der letzte verbliebene große atomare Abrüstungsvertrag zwischen Russland und den USA. Erst Anfang 2021 war der Vertrag um fünf Jahre verlängert worden. Mitte 2022 hatte Russland allerdings bereits Kontrollen von Atomwaffenbeständen im Rahmen der Vereinbarung ausgesetzt, ohne allerdings das gesamte Abkommen auf Eis zu legen. Quelle: dts Nachrichtenagentur