Russland meldet erfolgreiche Angriffe auf zwei ukrainische Munitionslager

Das Verteidigungsministerium in Moskau hat am Samstag über zahlreiche Angriffe auf ukrainische Stellungen berichtet. Wie der Behördensprecher, Generalleutnant Igor Konaschenkow, bei seinem täglichen Briefing bekanntgab, seien in der Volksrepublik Donezk und im Gebiet Saporoschje zwei gegnerische Munitionslager getroffen worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Insgesamt habe es Luft-, Raketen- und Artillerieangriffe auf 118 gegnerische Artillerieeinheiten sowie auf 123 Orte mit Personal und Technik der ukrainischen Streitkräfte gegeben. Nach Angaben von Konaschenkow habe die Ukraine in den letzten 24 Stunden eine US-Haubitze vom Typ M777, vier Haubitzen vom Typ D-20, zwei selbstfahrende Haubitzen vom Typ 2S3 Akazija und eine selbstfahrende Haubitze vom Typ 2S1 Gwosdika verloren. Außerdem seien in der Nähe der Ortschaften Kirowsk auf dem Territorium der Volksrepublik Donezk und Uspenowka im Gebiet Saporoschje zwei US-Artillerieaufklärungsradare vom Typ AN/TPQ-36 und AN/TPQ-50 getroffen worden. Ferner berichtete der Militärsprecher über den Einsatz der russischen Flugabwehr. Demnach seien in den letzten 24 Stunden vier ukrainische Drohnen abgeschossen und sieben reaktive Geschosse vom Typ HIMARS und Olcha abgefangen worden. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums habe die Ukraine seit dem Beginn der Sonderoperation am 24. Februar insgesamt 372 Flugzeuge, 200 Hubschrauber, 2880 Drohnen, 400 Flugabwehrraketensysteme, 7511 Panzer und Panzerfahrzeuge, 982 Mehrfachraketenwerfer sowie 3828 Geschütze und Mörser verloren." Quelle: RT DE