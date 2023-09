Litauen: Vatikanvertreter wegen Äußerungen von Papst Franziskus über Russland einbestellt

Nachdem sich Papst Franziskus mit lobenden Worten über Russlands Kultur und Geschichte geäußert hatte, hagelte es Kritik – vor allem aus der Ukraine. Nun bestellte das litauische Außenministerium den Vertreter des Vatikans ein. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Sprecherin des litauischen Außenministeriums Paulina Levickytė bestätigte am Donnerstag die Einbestellung des vatikanischen Vertreters. Die Ministerin teilte der baltischen Nachrichtenagentur BNS mit:

"Das Außenministerium hat den apostolischen Nuntius zu einem Gespräch Anfang September eingeladen, wenn Erzbischof Petar Rajič aus seinem Urlaub zurückkehrt."

Zuvor hatte Papst Franziskus anlässlich des russischen Jugendtages am 25. August Gläubigen, die sich in einer katholischen Kirche in St. Petersburg versammelt hatten, per Videoschaltung erklärt, dass "ihr Kinder des großen Russlands seid, von großen Heiligen, von Königen, von Peter dem Großen, von Katharina II., von einem russischen Volk mit großer Kultur und großer Menschlichkeit".

Die Ukraine warf dem Papst daraufhin vor, in der Videobotschaft an junge katholische Russen "imperiale Propaganda" zu verbreiten. Der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums Oleg Nikolenko hatte die Ansprache des Papstes als "sehr unglücklich" bezeichnet.

Mit seinen spontan gewählten Worten habe der Papst russische Jugendliche ermutigt, das beizubehalten, was es an Positivem im großen kulturellen und geistlichen Erbe Russlands gebe, erklärte hingegen Vatikansprecher Matteo Bruni.

Der Papst habe die imperialistischen Konzepte und die Persönlichkeiten früherer Epochen nur genannt, um den historischen Zeitraum anzugeben, so der Sprecher weiter."

Quelle: RT DE