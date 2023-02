Der Bürgermeister der Hauptstadt der Donezker Volksrepublik, Alexei Kulemsin, hat mitgeteilt, dass eine Frau bei einer Attacke der ukrainischen Truppen auf Donezk ums Leben gekommen sei. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Kulemsin schrieb auf seinem Telegram-Kanal: "Nach geklärten Informationen verstarb eine 1947 geborene Frau an den Folgen des Strafbeschusses des Petrowski-Bezirks infolge eines Volltreffers in einer Wohnung in der Stachanow-Straße im Bezirk Tichi."

Am Sonntagmorgen hatte Kulemsin berichtet, dass eine 1962 geborene Zivilistin – ebenfalls im Petrowski-Bezirk von Donezk – infolge des ukrainischen Angriffs im Hof ihres eigenen Hauses getötet worden sei."

Quelle: RT DE