Historischer Dreifach-Schritt: UK, Kanada und Australien erkennen Palästina an

FinanzNachrichten.de verweist auf koordinierte Anerkennungen durch drei enge Verbündete. Offizielle Statements aus London, Ottawa und Canberra betonen, es gehe um eine belastbare Zwei-Staaten-Perspektive.

Die Regierungen unterstreichen, Anerkennung sei kein „Bonus“ für Gewalt, sondern an Reformen und demokratische Legitimation geknüpft. Israel reagiert ablehnend; Befürworter sehen neues diplomatisches Momentum.

In EU und UN wird über weitere Schritte und Schutzklauseln beraten. Die Entscheidung könnte Folgebewegungen anderer Staaten auslösen.

Quelle: ExtremNews



