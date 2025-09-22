Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Historischer Dreifach-Schritt: UK, Kanada und Australien erkennen Palästina an

Historischer Dreifach-Schritt: UK, Kanada und Australien erkennen Palästina an

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Palästina Wappen
Palästina Wappen

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

FinanzNachrichten.de verweist auf koordinierte Anerkennungen durch drei enge Verbündete. Offizielle Statements aus London, Ottawa und Canberra betonen, es gehe um eine belastbare Zwei-Staaten-Perspektive.

Die Regierungen unterstreichen, Anerkennung sei kein „Bonus“ für Gewalt, sondern an Reformen und demokratische Legitimation geknüpft. Israel reagiert ablehnend; Befürworter sehen neues diplomatisches Momentum.

In EU und UN wird über weitere Schritte und Schutzklauseln beraten. Die Entscheidung könnte Folgebewegungen anderer Staaten auslösen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte santo in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige