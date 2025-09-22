Historischer Dreifach-Schritt: UK, Kanada und Australien erkennen Palästina an
Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
FinanzNachrichten.de verweist auf koordinierte Anerkennungen durch drei enge Verbündete. Offizielle Statements aus London, Ottawa und Canberra betonen, es gehe um eine belastbare Zwei-Staaten-Perspektive.
Die Regierungen unterstreichen, Anerkennung sei kein „Bonus“ für Gewalt, sondern an Reformen und demokratische Legitimation geknüpft. Israel reagiert ablehnend; Befürworter sehen neues diplomatisches Momentum.
In EU und UN wird über weitere Schritte und Schutzklauseln beraten. Die Entscheidung könnte Folgebewegungen anderer Staaten auslösen.
Quelle: ExtremNews
Anzeige