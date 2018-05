Damit Flüchtlinge wieder gehen – Putin sagt, was Europa zu tun hat

Europäische Länder haben Syrien beim Wiederaufbau seiner Wirtschaft zu helfen, damit syrische Bürger so schnell wie möglich heimkehren könnten. „Das ist unser gemeinsames Anliegen“, erklärte Russlands Präsident Wladimir Putin am Freitag in seiner Sommerresidenz bei Sotschi nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Wetier schreibt Sputnik (deutsch): "Wenn die EU wolle, dass Menschen von Europa in ihr Heimatland zurückkehrten, sollte Syrien bei der Wiederherstellung seiner Wirtschaft geholfen werden. „Zudem sollte dem Land humanitäre Hilfe erwiesen und dieser Prozess entpolitisiert werden. Ich bin fest davon überzeugt“, sagte der russische Staatschef. Syrien sei größtenteils zerstört, Menschen stürben durch Minen, Leichen blieben immer noch unter den Trümmern begraben. „Wir alle sollten daran denken und zusammenarbeiten… Es kommt darauf an, Einschränkungen für die Hilfe an Syrien auch auf Territorien aufzuheben, die von der Regierung der Syrischen Arabischen Republik kontrolliert werden“, sagte Putin." Quelle: Sputnik (Deutschland)