Anklage gegen Trumps Erzfeind! Ex-FBI-Chef Comey vor Gericht

Gegen den früheren FBI-Chef James Comey ist Anklage erhoben worden, meldet die dts Nachrichtenagentur. Ihm werden Verstöße im Amt und fehlerhafte Amtsführung zur Last gelegt, berichtet FinanzNachrichten.de.

Die Anklage richtet sich auf Vorgänge aus Comeys Amtszeit und umfasst laut Bericht rechtliche Bewertung von Diensthandlungen. Juristen erwarten ein aufsehenerregendes Verfahren, da der Fall politisch aufgeladene Debatten um die Rolle der Bundesbehörden berührt. Comey weist Pflichtverletzungen seit Jahren zurück und bezeichnete frühere Vorwürfe als haltlos.

Das Verfahren dürfte erneut Diskussionen über Ermittlungsbefugnisse, Dokumentationspflichten und politische Neutralität der Sicherheitsbehörden auslösen. Beobachter rechnen mit umfangreichen Beweisaufnahmen und zahlreichen Zeugen.

Quelle: ExtremNews



