Anklage gegen Trumps Erzfeind! Ex-FBI-Chef Comey vor Gericht

Anklage gegen Trumps Erzfeind! Ex-FBI-Chef Comey vor Gericht

Freigeschaltet am 26.09.2025 um 09:26 durch Sanjo Babić
James B. Comey (2013), Archivbild
James B. Comey (2013), Archivbild

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Gegen den früheren FBI-Chef James Comey ist Anklage erhoben worden, meldet die dts Nachrichtenagentur. Ihm werden Verstöße im Amt und fehlerhafte Amtsführung zur Last gelegt, berichtet FinanzNachrichten.de.

Die Anklage richtet sich auf Vorgänge aus Comeys Amtszeit und umfasst laut Bericht rechtliche Bewertung von Diensthandlungen. Juristen erwarten ein aufsehenerregendes Verfahren, da der Fall politisch aufgeladene Debatten um die Rolle der Bundesbehörden berührt. Comey weist Pflichtverletzungen seit Jahren zurück und bezeichnete frühere Vorwürfe als haltlos.

Das Verfahren dürfte erneut Diskussionen über Ermittlungsbefugnisse, Dokumentationspflichten und politische Neutralität der Sicherheitsbehörden auslösen. Beobachter rechnen mit umfangreichen Beweisaufnahmen und zahlreichen Zeugen.

Quelle: ExtremNews


