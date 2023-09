Melonis Verrat an Italien: Masseneinwanderung und -einbürgerung

Von den Wahlversprechen der als Hardliner in der Einwanderungspolitik angetretenen italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist wenig übriggeblieben: Inzwischen unterscheidet sich ihre Politik kaum von jener der regierenden EU-Migrationslobby. Nun sollen in Italien gar 800.000 Migrantenkinder eingebürgert werden. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Vor einem knappen Jahr wurden die „Fratelli d`Italia“ zur stärksten politischen Kraft gewählt - vor allem, weil die Italiener von Meloni erwartet hatten, endlich gegen den Migranten-Ansturm und den alles zersetzenden Kulturmarxismus vorzugehen, der auch den Mittelmeerstaat seit Jahren im Griff hat.

Wie 2015/16 – wird Meloni die neue Merkel?

Melonis Bilanz ist jedoch mehr als ernüchternd: Bis Ende Juli dieses Jahres allein kamen bereits fast 90.000 Migranten ins Land; der Rekordwert von 180.000 aus dem Jahr 2016 wird höchstwahrscheinlich übertroffen. Damit nicht genug, erklärte Meloni auch noch unter dem Druck der Wirtschaft, die billige Arbeitskräfte fordert: „Italien brauche Migration!”.

Deshalb will sie bis 2025 rund eine halbe Million „legaler” Einwanderer ins Land lassen. In einem Radiointerview hatte sie 2019 noch erklärt: „Es gibt eine organisierte Bewegung, die daran arbeiten, Hunderttausende nach Europa zu bringen. (…) Weil sie dadurch billige Arbeitskräfte haben. Es ist kein Zufall, dass Soros, der Finanzspekulant, diese NGOs finanziert. Es gibt auch einen Plan für die Dekonstruktion der Gesellschaft.“

Beschleuniger der Katastrophe

Weiter sagte sie damals: „Es ist, als wolle man uns unserer Identität berauben, eine multikulturelle Gesellschaft ohne Identität, ohne Wurzeln, ohne Bewusstsein aufbauen, damit die Menschen gleichermaßen zu Konsumenten werden, die dem Kapital ausgeliefert sind.“ Nun macht sie sich selbst zum Beschleuniger dieser katastrophalen Entwicklung, die sie einst so richtig analysiert hatte.

Wohl auch von Melonis offensichtlichem Scheitern bei der Bekämpfung der illegalen Masseneinwanderung ermutigt, hat die Organisation „Save the Children“ am Mittwoch nun gar eine Kampagne für die Einbürgerung von 800.000 in Italien geborenen oder aufgewachsenen Kindern von Migranten gestartet und erklärt: „Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die zwar de facto, aber nicht per Gesetz Italiener sind, beläuft sich auf mehr als 800.000 in unseren Schulen und nimmt ständig zu, aber sie haben nicht die gleichen Chancen wie ihre italienischen Altersgenossen. ”

Einbürgerung statt Ausweisung

Und: „Ihr Bildungsweg ist durch Hindernisse und Schwierigkeiten gekennzeichnet, die sich schon in der Kindheit zeigen, angefangen beim Zugang zu Dienstleistungen, über die Überprüfung ihrer Schullaufbahn, bis hin zur Anerkennung der Gültigkeit von in einem anderen Land erworbenen Qualifikationen“, hieß es in einer Pressemitteilung. Wie in Deutschland, steigt auch in Italien der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund immer weiter.

Angesichts ihres bisherigen doppelzüngigen Kurses ist nicht ausgeschlossen, dass Meloni auch dieser Forderung nachkommt. Inzwischen weiß niemand mehr, woran er bei ihr ist. Die Hoffnungen, mit ihr würde die Invasion Europas über das Mittelmeer endlich entschlossen bekämpft, haben sich jedenfalls gründlich zerschlagen."

Quelle: AUF1.info