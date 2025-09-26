Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen „War es wirklich Russland?“ – Wagenknecht zweifelt

Freigeschaltet am 26.09.2025 um 07:28 durch Sanjo Babić
Wer wars? Der Russe war's - Ein häufig genutzer NATO-Begriff (Symbolbild)
Bild: Unbekannt / Eigenes Werk

Sahra Wagenknecht (BSW) hat Zweifel geäußert, dass Russland hinter mehreren zuletzt diskutierten Angriffen steht, meldet die dts Nachrichtenagentur. Sie fordert umfassende Prüfungen und transparente Beweise, berichtet FinanzNachrichten.de.

Wagenknecht kritisiert voreilige Zuschreibungen und plädiert für internationale Untersuchungen. Aus ihrer Sicht unterminieren unbelegte Vorverurteilungen die Glaubwürdigkeit und erschweren Diplomatie. Die Politikerin fordert, Sicherheitsbehörden müssten Befunde offenlegen, bevor politische Konsequenzen gezogen werden.

Koalitionsvertreter widersprechen und verweisen auf Geheimdienstberichte. Außen- und Sicherheitspolitiker warnen zugleich vor Desinformation und fordern faktenbasierte Kommunikation.

Quelle: ExtremNews


Termine
Kommende Termine
