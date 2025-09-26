Sahra Wagenknecht (BSW) hat Zweifel geäußert, dass Russland hinter mehreren zuletzt diskutierten Angriffen steht, meldet die dts Nachrichtenagentur. Sie fordert umfassende Prüfungen und transparente Beweise, berichtet FinanzNachrichten.de.

Wagenknecht kritisiert voreilige Zuschreibungen und plädiert für internationale Untersuchungen. Aus ihrer Sicht unterminieren unbelegte Vorverurteilungen die Glaubwürdigkeit und erschweren Diplomatie. Die Politikerin fordert, Sicherheitsbehörden müssten Befunde offenlegen, bevor politische Konsequenzen gezogen werden.

Koalitionsvertreter widersprechen und verweisen auf Geheimdienstberichte. Außen- und Sicherheitspolitiker warnen zugleich vor Desinformation und fordern faktenbasierte Kommunikation.

Quelle: ExtremNews



