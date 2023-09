Macgregor: US-Offiziere sind aktiv an den Kämpfen beteiligt

Der Oberst a.D. der US-Armee und Politikwissenschaftler Douglas Macgregor ließ in einem Interview am Dienstag für den Podcast Judging Freedom keinen Zweifel daran aufkommen, dass US-amerikanische Offiziere aktiv am Kampfgeschehen in der Ukraine beteiligt sind. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ich will nicht auf der Karte zeigen, wo sich die Hauptquartiere in Mittelosteuropa befinden, aber sie sind da", sagte er. Quelle: RT DE