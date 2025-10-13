Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Trump in Israel gelandet – Auftritt im Parlament geplant

Trump in Israel gelandet – Auftritt im Parlament geplant

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 09:17 durch Sanjo Babić
Donald John Trump (2024)
Donald John Trump (2024)

Foto: FlickreviewR 2
Lizenz: CC BY-SA 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

US-Präsident Donald Trump ist in Israel eingetroffen, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Laut Parlamentsangaben ist eine Ansprache in der Knesset geplant. Gespräche betreffen Geiselabkommen, Luftabwehr und Wiederaufbau.

Trump trifft Regierungschef Benjamin Netanjahu und Oppositionsvertreter. Auf der Agenda stehen Sicherheitsgarantien, Hilfskorridore und Investitionen in Energie- und Wasserinfrastruktur. Die USA bieten zusätzliche Unterstützung für Abwehrsysteme an.

Begleitet wird die Reise von Wirtschafts- und Sicherheitsberatern. Beobachter erwarten Signale an arabische Vermittler und an europäische Partner.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte leere in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige