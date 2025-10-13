Trump in Israel gelandet – Auftritt im Parlament geplant

US-Präsident Donald Trump ist in Israel eingetroffen, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Laut Parlamentsangaben ist eine Ansprache in der Knesset geplant. Gespräche betreffen Geiselabkommen, Luftabwehr und Wiederaufbau.

Trump trifft Regierungschef Benjamin Netanjahu und Oppositionsvertreter. Auf der Agenda stehen Sicherheitsgarantien, Hilfskorridore und Investitionen in Energie- und Wasserinfrastruktur. Die USA bieten zusätzliche Unterstützung für Abwehrsysteme an.

Begleitet wird die Reise von Wirtschafts- und Sicherheitsberatern. Beobachter erwarten Signale an arabische Vermittler und an europäische Partner.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



