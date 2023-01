Polen will die Bundesregierung um Erlaubnis bitten, Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern

Die polnischen Behörden beabsichtigen, Deutschland formell vorzuschlagen, der Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine zuzustimmen. Sollte sich Deutschland jedoch weigern, würden die gepanzerten Fahrzeuge im Rahmen einer kleinen Länderkoalition dennoch an Kiew übergeben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auf einer Pressekonferenz erklärte Premierminister Mateusz Morawiecki am Montag: "Wir werden um Zustimmung bitten, aber das ist ein zweitrangiges Thema. Selbst wenn wir am Ende keine Zustimmung erhalten, werden wir unsere Panzer zusammen mit anderen als Teil einer kleinen Koalition in die Ukraine verlegen, wenn Deutschland nicht dabei ist.

Für uns ist die wichtigste Bedingung im Moment, zumindest eine kleine Koalition zu bilden."

Darüber hinaus kommentierte er die Äußerungen der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, dass Berlin Warschau nicht daran hindern werde, seine vorhandenen Leopard-2-Panzer an Kiew zu liefern. Nach Einschätzung von Morawiecki gebe diese Erklärung "einen Hoffnungsschimmer, dass Deutschland die Lieferung nicht nur nicht blockiert, sondern vielleicht selbst endlich die schweren Waffen an die Ukraine übergibt."

Quelle: RT DE