Russische Wissenschaftlerin in Irak von schiitischen Milizionären entführt

Laut dem Büro des israelischen Ministerpräsidenten wurde die israelisch-russische Staatsbürgerin Jelisaweta Zurkowa im Irak von der schiitischen Gruppe Kataib Hisbollah entführt. Zurkowa ist Wissenschaftlerin und befand sich zu Forschungszwecken in dem Land.

Jelisaweta Zurkowa, eine Staatsbürgerin Israels und Russlands, die vor wenigen Monaten im Irak verschwunden ist, wurde von der schiitischen Gruppe Kataib Hisbollah als Geisel genommen. Dies teilt das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu mit:

"Jelisaweta Zurkowa ist noch am Leben und der Irak ist für ihr Schicksal und ihre Sicherheit verantwortlich."

Zurkowa ist Expertin für Syrien, den Islamischen Staat und den Nahen Osten und war mit einem russischen Pass zu Forschungszwecken für die in den USA ansässige Princeton University in den Irak eingereist.

Laut der Zeitung Jerusalem Post ist Zurkowa im März verschwunden und wird von der Gruppe Kataib Hisbollah festgehalten, die von der Al-Quds-Eliteeinheit der Iranischen Revolutionsgarde unterstützt wird.

Wie die Zeitung Walla unter Berufung auf arabische Medien berichtet, reiste Zurkowa mit einem russischen Pass in den Irak ein und wurde Anfang März in Bagdad von einer Gruppe bewaffneter Männer verschleppt. Die lokalen Medien bezeichnen die Frau als "Russin mit amerikanischer Staatsbürgerschaft". Später wurde bekannt, dass ein iranischer Staatsangehöriger wegen des Verdachts der Beteiligung an der Entführung festgenommen worden ist."

