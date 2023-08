US-Medium: In der Ukraine boomen Kinderhandel und Organraub

In diesem Video von dem YouTube-Kanal Redacted diskutieren der ehemalige Fox News-Moderator Clayton Morris und seine Frau über "ruchlose Dinge, die in der Ukraine passieren." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In den letzten Wochen sind aus der Ukraine Berichte über Frauen aufgetaucht, die von Unternehmen, die Milliarden mit der Babyzuchtindustrie verdienen, in unterirdischen Bunkern gehalten werden. Die Vereinten Nationen und andere Menschenrechtsorganisationen hatten bereits vor dem Krieg Alarm wegen des Kinderhandels und Organraubs in der Ukraine geschlagen.

Die Huffington Post veröffentlichte bereits 2015 einen bahnbrechenden Bericht. Darin werden die Ergebnisse einer dreijährigen Untersuchung der ukrainischen Waisenhäuser hervorgehoben und festgestellt, dass Kinder dort dem Risiko ausgesetzt seien, für Sex, Arbeit und ihre Organe verkauft zu werden. Auch in einem Bericht des US-Außenministeriums zum Menschenhandel 2014, der auf dessen Webseite zu finden ist, heißt es, dass Kinder in Waisenhäusern und Krisenzentren weiterhin besonders gefährdet seien, Opfer des Menschenhandels in der Ukraine zu werden."

