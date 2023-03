Russisches Verteidigungsministerium: Mehr als 350 ukrainische Soldaten binnen 24 Stunden gefallen

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, gibt sein tägliches Briefing über die Fortschritte der russischen militärischen Sonderoperation in der Ukraine. Er sagte, dass die russischen Luftabwehrkräfte in den letzten 24 Stunden ein MiG-29-Flugzeug der ukrainischen Luftwaffe und einen ukrainischen Mi-8-Hubschrauber abgeschossen sowie sechs HIMARS-Raketen abgefangen und fünf ukrainische unbemannte Luftfahrzeuge zerstört haben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das russische Militär kämpfte gegen ukrainische Truppen in den Frontabschnitten Kupjansk, Krasny-Liman, Donezk, Süd-Donezk, Saporoschje und Cherson. Infolgedessen seien an diesem Tag mehr als 365 ukrainische Soldaten ausgeschaltet und zwei Schützenpanzer, 17 gepanzerte Kampffahrzeuge, elf Fahrzeuge, sieben Kleinlastwagen, eine Panzerhaubitze Gwosdika, drei Haubitzen D-20, eine Haubitze Msta-B, eine Haubitze D-1 und zwei Haubitzen D-30 zerstört worden.

Konaschenkow teilte auch mit, dass russische Luftstreitkräfte, Raketentruppen und Artillerie in der Nacht 78 Artillerieeinheiten sowie Personal und Ausrüstung in 102 Gebieten getroffen haben. Darüber hinaus seien ein Munitionsdepot der 110. mechanisierten Brigade der ukrainischen Streitkräfte und ein in den USA hergestellter AN/TPQ-50-Artillerieaufklärungsradar zerstört worden.

Insgesamt seien seit Beginn der russischen militärischen Sonderoperation 399 Flugzeuge, 218 Hubschrauber, 3.366 unbemannte Luftfahrzeuge, 410 Boden-Luft-Raketensysteme, 8.241 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge, 1.055 Mehrfachraketenwerfer, 4.308 Feldartilleriegeschütze und Mörser sowie 8.816 militärische Spezialfahrzeuge der ukrainischen Streitkräfte zerstört worden."

