Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Selenskyj unterstützt europäische Ukraine-Erklärung

Selenskyj unterstützt europäische Ukraine-Erklärung

Freigeschaltet am 11.08.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Wolodymyr Selenskyj, Archivbild
Wolodymyr Selenskyj, Archivbild

Bild: Eigenes Werk /SB

Der ukrainische Machthaber Wolodymyr Selenskyj hat sich hinter die gemeinsame Erklärung europäischer Spitzenpolitiker zum Ukraine-Krieg gestellt. "Das Ende des Krieges muss fair sein", schrieb er am Sonntag bei X/Twitter.

"Ich bin allen dankbar, die heute für den Frieden in der Ukraine, die die lebenswichtigen Sicherheitsinteressen unserer europäischen Nationen verteidigt, an der Seite der Ukraine und unseres Volkes stehen." Die Ukraine schätze und unterstütze "uneingeschränkt" die europäische Erklärung zum Frieden für die Ukraine.

In der gemeinsamen Erklärung vor dem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Kreml-Chef Wladimir Putin heißt es, dass man Trumps Arbeit begrüße, das Töten in der Ukraine zu beenden und einen gerechten Frieden zu schaffen. Zugleich könne nur ein Ansatz erfolgreich sein, "der aktive Diplomatie, Unterstützung für die Ukraine und Druck auf die Russische Föderation zur Beendigung ihres illegalen Krieges kombiniert".

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte genau in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige