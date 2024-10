CDU-Fraktion will deutsche Waffenlieferungen an Indien

Mit Blick auf die Indien-Reise von Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Außenpolitiker Norbert Röttgen (CDU) die Bundesregierung zu Waffenlieferungen an das Land aufgerufen.

"Wir sollten Indiens Abhängigkeit von russischen Waffenlieferungen reduzieren, indem wir selbst liefern, und unsere eigene wirtschaftliche Abhängigkeit von China verringern, indem wir die Wirtschaftsbeziehungen mit Indien ausbauen", sagte Röttgen dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Indien fühle sich von China in seiner Sicherheit zentral bedroht und wolle mit Russland keinen zusätzlichen Gegner haben, auch weil es auf Energie und Waffen aus Moskau angewiesen sei. "Das sind die Rahmenbedingungen indischer Außenpolitik, auf die wir aber durchaus versuchen können, Einfluss zu nehmen", sagte der CDU-Politiker. "Dafür muss die strategische Bedeutung Indiens für Deutschland endlich konkret sichtbar werden."



Scholz will am Donnerstag mit mehreren Ministern zu den siebten deutsch-indischen Regierungskonsultationen nach Neu-Delhi reisen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur