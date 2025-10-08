Kurios! Zwei Zeugen verschwunden – Ticker zum Block-Prozess

Im Verfahren gegen Christina Block und Mitangeklagte erschienen zwei dänische Zeugen nicht wie geladen; ihre Aussagen wurden verlesen. Der 15. Verhandlungstag endete ohne Durchbruch, das Gericht setzt die Beweisaufnahme fort.

Der Fall ist prozessual komplex: sieben Angeklagte, internationale Bezüge, wechselnde Zuständigkeiten. Verfahrensherrin bleibt die Kammer – sie bestimmt Takt und Beweisumfang.

Entscheidend ist am Ende die Kette harter Belege: Tatplanung, Ausführung, Rolle der einzelnen Angeklagten. Bis dahin sind Ausfälle, Verlesungen und Widersprüche Teil eines langen, oft unübersichtlichen Strafverfahrens.

