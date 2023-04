Brasiliens Präsident: Wir wollen einen Weg finden, um Frieden zu schaffen

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva erklärte am Samstag, er werde weder nach Russland noch in die Ukraine reisen, solange die Bedingungen für ein Ende des Konflikts nicht erfüllt seien. Diese Meinung äußerte er auf einer Pressekonferenz in Portugal. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Lula da Silva hält es für notwendig, "eine Gruppe von Ländern zu bilden, die sich an den Verhandlungstisch setzen, um über den Frieden in der Ukraine zu sprechen". Er betonte laut der Zeitung Diário de Notícias: "Brasilien möchte einen Weg finden, um Frieden zu schaffen. Es ist besser, einen Ausweg am Verhandlungstisch zu suchen als auf dem Schlachtfeld." Quelle: RT DE