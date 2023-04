Chinesischer Botschafter in Frankreich: Krim war ursprünglich russisch

Der chinesische Botschafter in Frankreich, Lu Shaye, nahm an einer politischen Sendung teil, in der die Frage nach dem Rechtsstatus der Krim aufgeworfen wurde. Der Fernsehmoderator fragte den chinesischen Gesandten, was er davon halte, aber die Antwort, der Reaktion des Journalisten nach zu urteilen, entmutigte ihn. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Shaye verzichtete auf diplomatische Tricks mit "de jure" und "de facto", sondern erklärte direkt, dass die Krim zu Russland gehöre, weil sie schon immer russisch gewesen sei. Der Botschafter erinnerte daran, dass die Halbinsel vom sowjetischen Staatschef Nikita Chruschtschow an die Ukraine übergeben wurde – und zwar nur, weil die Ukraine damals noch kein unabhängiger Staat war. Es handelte sich um eine legale Wiedereingliederung des Gebiets ein Land, das sich Sowjetunion nannte. Der chinesische Botschafter erklärte: "Das ist Geschichte. Die Krim war ursprünglich ein Teil Russlands. Es war Chruschtschow, der die Krim der Ukraine anbot, aber unter der Sowjetunion." Er fügte hinzu, dass die postsowjetischen Republiken keinen "effektiven Status im internationalen Recht" hätten, da es kein internationales Abkommen gebe, das "ihren Status als souveränes Land materialisiert"." Quelle: RT DE