Commanding General United States Army Europe zu Gast in Strausberg

Der neue Oberkommandierende der US-Landstreitkräfte in Europa, Generalleutnant Christopher G. Cavoli, hat zum ersten Mal das Kommando Heer in Strausberg besucht. Nach seinem Dienstantritt im Januar 2018 ist er der Einladung des Inspekteurs des Heeres, Generalleutnant Jörg Vollmer, gerne gefolgt. Im Schwerpunkt des Besuchs am 19. Juni standen das gegenseitige Kennenlernen sowie Gespräche über gemeinsame, zukünftige Vorhaben.

Cavoli ist der Nachfolger von Generalleutnant Frederick B. Hodges, dessen Zusammenarbeit mit Generalleutnant Vollmer stets von großem gegenseitigem Vertrauen geprägt war. Beide Generale wollen die enge Kooperation beider Landstreitkräfte in diesem Sinne weiter fortsetzten. Schnelle Verteidigungsbereitschaft im Fokus Nach einem Vieraugengespräch erörterten Cavoli und Vollmer aktuelle sicherheitspolitische Themenfelder. Mit den Abteilungsleitern des Kommandos Heer besprachen sie anschließend unter anderem die Zusammenarbeit bei verschiedenen Übungsserien wie zum Beispiel Allied Spirit und Saber Strike. Damit wollen sich beide Landstreitkräfte auf eine schnelle Herstellung der Verteidigungsbereitschaft fokussieren. Beide Generale erwarten weiterhin eine gegenseitige Teilnahme von Heereseinheiten an zukünftigen Ausbildungs- und Übungsvorhaben. Auch die bereits bestehenden Arbeitsgruppen auf Stabsebene sollen weiter fortgeführt werden. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit", sagte Vollmer beim Abschied mit einem festen Händedruck. Mehr Informationen unter: www.deutschesheer.de Quelle: Presse- und Informationszentrum des Heeres (ots)