Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Papst lobt „Sieg über Satan“ – Gruß an 300 Exorzisten

Papst lobt „Sieg über Satan“ – Gruß an 300 Exorzisten

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 11:53 durch Sanjo Babić
Papst Leo XIV. hat in einer Grußbotschaft an die Internationale Vereinigung der Exorzisten deren Arbeit gewürdigt, berichtet ZDFheute. Exorzismus sei ein heikler, aber notwendiger Dienst zur Befreiung vom Bösen, heißt es.

In der Botschaft an Teilnehmer einer Tagung nahe Rom bezeichnet der Papst den Exorzismus als Dienst an Gläubigen, die Unterstützung durch Gebet und Anrufung Christi bräuchten. In Anlehnung an Berichte der Nachrichtenagentur Ansa ist die Rede vom „Sieg über Satan“ durch das Sakrament des Exorzismus. Rund 300 Geistliche nahmen an dem Treffen teil.

Die Vereinigung ist in etwa 30 Ländern aktiv und wurde vom Vatikan offiziell anerkannt. Papst Leo XIV., seit Mai als erster US-Amerikaner an der Spitze der katholischen Kirche, äußert sich bislang selten außerhalb von Predigten; Beobachter sehen die Botschaft auch als Hinweis auf pastorale Schwerpunkte. Kritiker erinnern zugleich daran, dass bei mutmaßlichen Besessenheiten medizinisch-psychologische Hilfe gesichert sein müsse.

Quelle: ExtremNews


