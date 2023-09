ASEAN-Mitglieder rufen zum Dialog im Ukraine-Konflikt auf

Die Staatschefs der Mitgliedsländer des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) fordern sofortige Waffenruhe und den Eintritt in einen Dialog für eine friedliche Beilegung des Ukraine-Konflikts. Eine entsprechende Position wurde in der Abschlussdeklaration nach dem Gipfeltreffen des Verbands in Jakarta verkündet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut der Nachrichtenagentur TASS heißt es im Dokument: "In Bezug auf die Ukraine, wie auch alle andere Länder, bestätigen wir unseren Respekt vor Souveränität, politischer Unabhängigkeit und territorialer Integrität. Wir betonen die Wichtigkeit einer sofortigen Einstellung der Kampfhandlungen und der Teilnahme an einem echten Dialog zur friedlichen Beilegung des Konflikts. Wir unterstützen die Bemühungen des Generalsekretärs der UNO bei der Suche nach einer Friedenslösung." Darüber hinaus riefen die ASEAN-Staatschefs dazu auf, einen "schnellen, sicheren und ungehinderten Zugang zu humanitärer Hilfe" für Bedürftige zu gewährleisten. Der 43. Gipfel der Organisation, die die Staaten Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam umfasst, findet vom 5. bis 7. September im indonesischen Jakarta statt." Quelle: RT DE