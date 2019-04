Juncker hält Merkel "hochqualifiziert" für europäisches Amt

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hält es für möglich, dass Angela Merkel nach ihrer Zeit als Bundeskanzlerin eine Rolle auf der europäischen Ebene übernimmt.

"Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Angela Merkel in der Versenkung verschwindet", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Sie ist nicht nur eine Respektsperson, sondern ein liebenswertes Gesamtkunstwerk." Auf die Nachfrage, ob er darauf hoffe, dass Merkel ein europäisches Amt übernehme, sagte Juncker: "Hochqualifiziert wäre sie." Allerdings solle man nicht so tun, als würde sie das Kanzleramt schon morgen verlassen. "Die Wahlperiode endet 2021. Bis dahin wird Angela Merkel noch einiges in Bewegung bringen."

Zugleich pochte Juncker darauf, dass der Sieger der Europawahl auch den Kommissionspräsidenten stellt. "Ich bin ein großer Anhänger dieses Spitzenkandidaten-Modells. Die stärkste Partei sollte jedenfalls das Vorschlagsrecht haben. Demokratisch sauber wäre es, wenn der Sieger der Europawahl auch Kommissionspräsident würde" sagte er. "Eine Ursache der politischen Glaubwürdigkeitskrise ist ja genau die, dass man nach der Wahl nicht tut, was man vor der Wahl in Aussicht gestellt hat." Juncker wies auch Spekulationen über seinen Gesundheitszustand zurück. "Ich habe immer noch Ischias. Deshalb habe ich einige Bewegungsprobleme, was die britische Presse oft groß aufhängt und anderen Gründen zuschreiben will", sagte er mit Blick auf Berichte über seinen angeblichen Alkoholkonsum. "Oft gehe ich auch schräg, weil ich mal einen Autounfall hatte. Aber ich beklage mich nicht. Mir ist in meinem Leben fast alles gelungen. Es geht mir gut."

Quelle: dts Nachrichtenagentur