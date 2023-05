Nebensja: "Russen zu töten" scheint für westliche Länder kein Terrorismus zu sein

Weiter berichtet RT DE: "Der Ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensja, hat UN-Generalsekretär António Guterres und Vertreter anderer internationaler Organisationen auf die Attentate des Kiewer Regimes auf mehrere russische Persönlichkeiten und das Versprechen ukrainischer Offizieller, Russen überall auf der Welt töten zu wollen, angesprochen. Nebensja fragte:

"Was ist das, wenn nicht eine offene Aufstachelung zum Terrorismus? Wie können die Menschen in Frankreich, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, die Terroranschläge kennen, so etwas hinnehmen?"