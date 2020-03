EVP-Fraktionschef: Fragebögen wegen Coronavirus kommen zu spät

Der Fraktionsvorsitzende der christdemokratischen EVP im Europaparlament, Manfred Weber, hat schwere Versäumnisse der Europäer im Kampf gegen das Coronavirus kritisiert. "Bereits vor Wochen hätten die Mitgliedsstaaten bei der Einreise in den Schengen-Raum gemeinsam Fragebögen ausgeben müssen, um eine gemeinsame Risikobewertung zu haben", sagte der stellvertretende CSU-Vorsitzende den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben).

Weber weiter: "Das Virus respektiert keine europäischen Grenzen, deshalb ist eine europäische Reaktion überfällig." Die Mitgliedsstaaten müssten dringend ihre Maßnahmen koordinieren und gemeinsame Regelungen für die Einreise in den Schengen-Raum anwenden. Im Schengen-Raum - benannt nach den Schengener Abkommen - haben 26 europäische Staaten ihren Binnengrenzen abgeschafft. Bei der Vorbereitung auf eine Pandemie seien die EU-Staaten "unterschiedlich gut unterwegs", stellte Weber fest. Notwendig sei deshalb europäische Solidarität. "Es hilft uns in Deutschland mittelfristig nichts, wenn in einem Nachbarland das Virus überhand nimmt."

