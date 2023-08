Die Strategie der NATO in der Ukraine hat nicht zum gewünschten Ergebnis geführt, so der ehemalige italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte. Auf seiner Facebook-Seite erklärte er, die Politik des Westens habe nicht zur Isolierung Russlands geführt, womit die Unfähigkeit der Europäischen Union zur Entwicklung einer gemeinsamen Strategie deutlich werde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Conte betonte: "Die bisher in der NATO verfolgte Strategie, die auf ständigen Militärlieferungen an die Ukraine und der Logik der Eskalation beruht, hat nicht zu der gewünschten militärischen Niederlage Russlands geführt. Ganz im Gegenteil. Es gab keine Niederlage der russischen Armee in Bachmut, keinen Zerfall ihrer militärischen Einheiten, keinen Rückzug bei der ukrainischen Gegenoffensive."



"Die Isolierung Russlands ist keineswegs Realität geworden. Ganz im Gegenteil. Das 15. Gipfeltreffen der BRICS-Gruppe unter der Führung Russlands und Chinas ist gerade zu Ende gegangen, mit der konkreten Aussicht auf eine weitere Ausdehnung der Gruppe im Jahr 2024, die dann 45 Prozent der Weltbevölkerung und 38,2 Prozent des globalen BIP umfassen wird."

Quelle: RT DE