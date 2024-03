Britische Politikerin Klok: „Wir sind hinter den USA hergelaufen“

Es ist „viel, viel schlimmer geworden“, sagt Nadia Klok voller verzweifelter Wut. Auch nach dem EU-Austritt sei das Vereinigte Königreich nicht frei und unabhängig. Die Politik des Establishments treibe immer mehr Menschen in die Armut.

Doch an diesem Tag im Februar geht es Klok vor allem um einen Mann, der seit Jahren unschuldig im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh sitzt. Denn AUF1 traf die Sekretärin der „Workers Party“ Großbritannien am Rande der Demonstrationen gegen die Auslieferung des Wikileaks-Gründers.

Weshalb der Fall Assange eine Messlatte für die Freiheit Großbritanniens sei und wie ihr Land die Souveränität zurückerlangen könne, sagt Klok in diesem Exklusiv-Interview. Das komplette Gespräch sehen Sie in einem „AUF1 Spezial“ über die Proteste für Julian Assange in Kürze bei AUF1.

Quelle: AUF1