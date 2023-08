Der russische Leiter des Kreises Snigirjowka im Gebiet Nikolajew, der momentan wieder von der ukrainischen Armee kontrolliert wird, hat im Gespräch mit der Nachrichtenagentur TASS über große Verluste der ukrainischen Streitkräfte erzählt. Juri Barbaschow schätzte die ukrainischen Personalverluste seit dem Beginn der Gegenoffensive auf 48.000 Armeeangehörige. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Zahl gelte für die ganze Kontaktlinie. Die Kampfmoral in den ukrainischen Truppen sei deswegen sehr niedrig.

Barbaschow berichtete über die Versuche der Ukraine, ihre Truppen aufzufüllen. So sei es in Nikolajew zu einer Razzia gekommen, bei der etwa 1.200 Männer einberufen worden seien. Jetzt finde eine ähnliche Fahndung in Cherson statt. Die Polizei schnappe Männer mitten auf der Straße.

Dem Leiter des Kreises Snigirjowka zufolge konzentriere die Ukraine momentan ihre Truppen in der Nähe von Cherson. Militärtechnik werde aus dem Westen des Landes per Schiene befördert."

Quelle: RT DE