In seiner täglichen Frontübersicht berichtet das russische Verteidigungsministerium, dass die Einheiten der Luftstreitkräfte, der Raketentruppen und der Artillerie der russischen Streitkräfte 73 Artillerieeinheiten des ukrainischen Militärs auf ihren Feuerstellungen sowie Personal und Militärausrüstung in 138 Kreisen bekämpft haben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die russische Luftabwehr schoss einen ukrainischen Hubschrauber vom Typ Mi-8 in der Nähe des Dorfes Nowodarowka im Gebiet Saporoschje ab. Außerdem wurden im Laufe des Tages zwei Drohnen in der Nähe der Siedlungen Kolomyjtschicha und Kremennaja in der Volksrepublik Lugansk abgeschossen.

Vier HIMARS- und Uragan-Mehrfachraketenwerfer wurden in der Nähe der Dörfer Konstantinowka, Nikolskoje und Blagoweschtschenka in der Volksrepublik Donezk und Trudoljubimowka im Gebiet Saporoschje zerstört. Dazu fing die Luftabwehr bei Siedlungen Proletarka und Winogradowo im Gebiet Cherson zwei Anti-Radar-Raketen US-amerikanischer Herstellung vom Typ HARM ab."

Quelle: RT DE