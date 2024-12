USA: Polizei verhaftet Verdächtigen zu Mord an Versicherungs-CEO

Die Polizei in den USA hat einen Mann festgenommen, der mit der Ermordung des CEO der Versicherung "United Healthcare", Brian Thompson, in Verbindung gebracht wird. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die New Yorker Polizei am Montag.

Der 26-jährige Luigi M. wurde demnach in einem McDonald's in Altoona, Pennsylvania, aufgegriffen und hatte mehrere gefälschte Ausweise und eine Waffe mit Schalldämpfer bei sich. Außerdem sei er im Besitz eines Dokuments gewesen, in dem er sich gegen das Gesundheitswesen wandte, wird ein Polizeibeamter vom US-Sender CNN zitiert.



Brian Thompson war am 4. Dezember am frühen Morgen vor einem Hotel in Manhattan von einem maskierten Mann hinterrücks niedergeschossen worden. Der Verdächtige war laut Polizei mit einem Fahrrad in den Central Park geflüchtet und hatte anschließend via Taxi und Bus die Stadt verlassen. Quelle: dts Nachrichtenagentur