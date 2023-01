Putin: Alle Probleme mit Bezug auf die Militäroperation in der Ukraine werden gelöst

Russlands Präsident Wladimir Putin hat in seiner Ansprache bei einer Regierungssitzung am Mittwoch angekündigt, dass alle Bedürfnisse im Kontext der Spezialoperation in der Ukraine erfüllt werden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er betonte: "Wir garantieren zuverlässig die Sicherheit und die Interessen des Landes, wir werden natürlich unsere Verteidigungsfähigkeit stärken, und wir werden alle Probleme lösen, die im Zusammenhang mit der Versorgung von Streitkräften, Einheiten stehen, die an der speziellen Militäroperation beteiligt sind." Putin sagte auch, dass die Umsetzung der Pläne zur Entfaltung des enormen Potenzials Russlands, aber auch zum Ausbau der internationalen Beziehungen fortgesetzt werde. Dafür besitze das Land sicherlich alle Ressourcen, so der russische Staatschef."