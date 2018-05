Drei Nato-Soldaten bei Explosion im Donbass getötet

Drei Nato-Soldaten sind bei einer Explosion im von der ukrainischen Armee kontrollierten Gebiet im Donbass ums Leben Gekommen. Dies teilte eine Quelle im operativen Kommando der selbsterklärten Volksrepublik Donezk gegenüber Sputnik mit.

Weiter heißt es auf der deutschen Webseite: "Demnach soll sich der Vorfall ereignet haben, als die Nato-Militärs in Begleitung ihrer ukrainischen Kollegen die Berührungslinie unweit der von der ukrainischen Armee kontrollierten Stadt Awdijiwka besuchten.

„Das Kommando der ukrainischen Armee hat seine Gäste mit Absicht zu diesem Minenfeld gebracht, wo das Auto mit den Ausländern an Bord wegen einer Mine explodiert ist", so die Quelle unter Verweis auf Aufklärungsdaten.

Dabei sollen drei Soldaten aus Kanada ums Leben gekommen sowie zwei US-Militärberater schwer verletzt worden sein. Des Weiteren gebe es Angaben über drei verletzte ukrainische Militärs."

Wie ExtremNews weiter erfuhr wird im Bericht der Donbass-Aufklärung der Verdacht geäußert, dass der Jeep absichtlich in das Minenfeld gelenkt wurde, weil die Kiewer Regierung dies wohl als Eskalationsgrund anführen will, um die USA und Nato zum Eingreifen im Donbass zu bewegen. Es bleibt nun abzuwarten, wie besonnen oder aggressiv seitens der Nato der möglicherweise inszenierte Vorfall bewertet wird. Ein Angriffsdatum der ukrainischen Armee könnte während der Fußball WM in Russland liegen.

Quelle: Sputnik (Deutschland) / ExtremNews