Russlands Ermittlungskomitee eröffnete Tausende Strafverfahren in Bezug auf ukrainische Gräueltaten im Donbass

Das russische Ermittlungskomitee hat in den neun Jahren des Konflikts im Donbass mehr als 3.200 Strafverfahren in diesem Zusammenhang eröffnet. Dies verkündete der Vorsitzende des Ermittlungskomitees Alexander Bastrykin in einem Interview mit RIA Nowosti. "In neun Jahren hat das Ermittlungskomitee der Russischen Föderation 3.286 Strafverfahren eingeleitet, in denen 849 Personen strafrechtlich verfolgt werden." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bastrykin zufolge handelt es sich bei den strafrechtlich Verfolgten um Vertreter der militärischen und politischen Führung der Ukraine, Teilnehmer nationalistischer Vereinigungen, Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden, einschließlich des Führungspersonals der Armee. Bastrykin betonte außerdem, dass sich jeder, der an Misshandlungen und Gräueltaten beteiligt war, die seine Landsleute erdulden mussten, vor dem Gesetz werde verantworten müssen." Quelle: RT DE