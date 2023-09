Medwedew: Wenn die UNO nach Genozid in der Ukraine sucht, sollte sie nach Kiew blicken

Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats, kommentiert den UM-Bericht über fehlende Beweise eines Völkermords in der Ukraine. Er schreibt auf Telegram: "Sollten die Mitglieder der Kommission tatsächlich Genozid und Kriegsverbrechen in der Ukraine finden wollen, müssen sie aufhören, sich wie blinde Maulwürfe zu benehmen, sich gründlich die Augen reiben und in die richtige Richtung zu blicken – zum verbrecherischen Kiewer Regime." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Medwedew verweist auf die ukrainischen Angriffe auf den Donbass während der vergangenen acht Jahre und erklärt, dass Kiews Aktionen die UN-Definition eines Genozids als "Handlungen mit der Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche vollständig oder teilweise zu vernichten" erfüllen. Mit der militärischen Sonderoperation bestrafe Russland die Ausführer dieses Genozids. Medwedew schreibt: "Den ukrainischen Abschaum, der der Morde an Zivilisten schuldig ist, erwartet eine verdiente Strafe für alles, was er getan hat. Gerade deswegen muss die spezielle Militäroperation bis zum vollständigen Erreichen ihrer Ziele weitergehen. Bis zum vollständigen Sieg über jene, die acht Jahre lang das eigene Volk misshandelten und vernichteten." Quelle: RT DE