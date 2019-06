US-Pentagon fördert deutsche Wissenschaftler stärker als bekannt

Deutsche Wissenschaftseinrichtungen arbeiten in größerem Umfang als bekannt für das US-Verteidigungsministerium. Rund 21,7 Millionen US-Dollar hat das Pentagon in den vergangenen Jahren an deutsche Universitäten und Forschungsinstitute überwiesen, berichtet der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe.

Seit 2008 wurden 261 solcher Zuschüsse bewilligt - von 6.000-Dollar-Finanzspritzen für Konferenzen bis zum 1,7-Millionen-Dollar-Projekt in der Sprengstoffforschung. Das gehe aus US-Haushaltsdaten von 2008 bis 2019 hervor, schreibt das Magazin. Quelle: dts Nachrichtenagentur

