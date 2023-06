Wer sind die heutigen Helden der Ukraine? – Geschichtsunterricht mit Wladimir Putin

Auf der Plenarsitzung des Internationen Wirtschaftsforums am Freitag in Sankt Petersburg wurde ein Dokumentarfilm über die Verbrechen der ukrainischen Nationalisten in Babi Jar, Chatyn und Wolhynien gezeigt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wladimir Putin sagte, dass Russland im Kampf gegen den Nationalsozialismus am meisten gelitten habe und dies nie vergessen werde: "Das sind Bandera und seine Handlanger. Das sind die Helden der heutigen Ukraine.

Das sind diejenigen, die von den heutigen ukrainischen Behörden sowohl persönlich als auch ideologisch geschützt werden. Wie können wir sie nicht bekämpfen? Wir sind verpflichtet, sie zu bekämpfen. Russland hat am meisten gelitten im Kampf gegen den Nazismus."" Quelle: RT DE