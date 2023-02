Schoigu: Schritte der NATO ziehen sie in den Konflikt hinein und könnten diesen unvorhersagbar hoch eskalieren

Russlands Streitkräfte zermalmen alle vom Westen an die Ukraine gelieferten Waffensysteme und Fahrzeuge sowohl auf den Lieferwegen als auch in den Kampfstellungen. Dies betonte der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu bei einer Fern-Großbesprechung in der ihm unterstellten Behörde. Die Verluste Kiews beliefen sich im Januar 2023 auf über 6.500 Soldaten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dennoch bergen diese Lieferungen nebst weiterer Versuche, den Konflikt in der Ukraine so weit wie möglich in die Länge zu ziehen, ebenso wie Aufrufe aus dem Westen an Kiew, russisches Territorium zu besetzen, das Risiko einer Eskalation auf ein unvorhersagbares Niveau." Videolink zur Rede Schoigu

