China ruft zum Waffenstillstand in der Ukraine auf

Die chinesische Regierung betrachtet den Waffenstillstand in der Ukraine und die Wiederaufnahme der Friedensgespräche als vorrangige Aufgaben. Das verkündete Wang Yi, Direktor der Zentralen Kommission für auswärtige Angelegenheiten Chinas, am Freitag bei einem Treffen mit der neuseeländischen Außenministerin Nanaia Mahuta in Peking. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "TASS zitierte ihn wörtlich: "Die erste Priorität ist die Beendigung der Kämpfe und die Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen. Dies ist der gemeinsame Wunsch der großen Mehrheit der Länder und liegt auch im gemeinsamen Interesse der Weltgemeinschaft.

Wir werden weiterhin eine konstruktive Rolle bei der Förderung einer politischen Lösung spielen." Quelle: RT DE