Größtes Manöver des Jahres: Polen beginnt Militärübung mit über 12.000 Soldaten

In Polen hat die größte Militärübung des Jahres begonnen. An der Übung unter dem Codenamen Anakonda 23 vom 2. bis 26. Mai nehmen mehr als 12.000 polnische und mehrere Hundert Soldaten aus den USA und anderen NATO-Bündnispartnern teil, wie der TV-Nachrichtensender TVN24 online berichtete. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der polnische Generalstab hatte am Montag auf Twitter den Beginn der Übung angekündigt und auf zu erwartende Verkehrsbehinderungen durch Militärtransporte im ganzen Land hingewiesen.

Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak begründete im April seinen Wunsch nach einem weiteren Verbleib deutscher Patriot-Flugabwehrsysteme in Polen mit den Worten:

"Polen ist die wichtigste Drehscheibe, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht."

Polen liefert aber nicht nur Panzer, Kampfflugzeuge und große Mengen anderer Rüstungsgüter an die Ukraine, sondern rüstet auch die eigene Armee im Rahmen eines umfassenden Modernisierungsprogramms kräftig auf. Nach dem Wunsch der nationalkonservativen PiS-Regierung soll Polens Armee innerhalb der nächsten zwei Jahre zur stärksten Europas werden. Das versprach Błaszczak Ende April auf einer Wahlveranstaltung.

Formal ist "Anakonda" zwar eine nationale Übung. Nach Drängen aus Warschau aber spielen seit Jahren fast alle NATO-Nationen mit, besonders die USA zeigen Flagge. Folglich wirkt das Manöver wie eine NATO-Übung.

Bislang fand die größte Übung im Jahre 2016 statt. Damals spielten rund 31.000 Soldaten einen Angriff Russlands auf Polen von mehreren Seiten durch. "Das Ziel der Übung ist klar", erklärte Polens Präsident Andrzej Duda kurz vor Beginn, "wir bereiten uns auf einen Überfall vor".

Deutschland schickte 400 Soldaten zu den Militärspielen. Dennoch bewerteten damals deutsche Medien wie Der Spiegel den polnischen Vorstoß als unnötige Provokation. Auch Ukraine und Georgien wurden 2016 zu der Übung eingeladen.

Heute werden die Meldungen über die begonnene Übung mit folgendem Kommentar versehen: "Das EU- und NATO-Land (Polen) grenzt direkt an die von Russland angegriffene Ukraine und gehört zu deren wichtigsten politischen und militärischen Unterstützern".

Am 22. April begann in Europa eine von den US-Streitkräften angeführte Übung namens Defender 23. Rund 8.000 US-Soldaten und 15.000 Soldaten von mehr als 20 US-Verbündeten und Partnern waren daran beteiligt. Im Zeitraum vom 12. bis 23. Juni findet in mehreren deutschen Bundesländern und Tschechien eine Militärübung für Luftstreitkräfte unter der Bezeichnung "Air Defender 23" statt. Dazu werden 10.000 Übungsteilnehmer aus 25 Nationen mit 220 Luftfahrzeugen erwartet."

