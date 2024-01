Gabriel Attal neuer Premierminister Frankreichs

Der bisherige französische Bildungsminister Gabriel Attal ist neuer Premierminister Frankreichs. Er wurde am Dienstag von Staatspräsident Emmanuel Macron ernannt. Die alte Regierung unter Élisabeth Borne war am Montag zurückgetreten.

Der 34-jährige Attal ist nach seiner Ernennung der jüngste Regierungschef in der Geschichte Frankreichs. Von Macron sei er mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt worden, teilte der Élysée-Palast mit. In seiner politischen Karriere war Attal bisher unter anderem von Juli 2020 bis Mai 2022 Regierungssprecher, später beigeordneter Minister für öffentliche Haushalte im Finanz- und Wirtschaftsministerium, sowie von 2023 bis 2024 Bildungsminister.

Dem Vernehmen nach will Macron mit der Kabinettsumbildung mit Blick auf die Europawahl im Juni für einen Schub sorgen. Derzeit sieht es so aus, dass seine Partei deutlich hinter die Rechtsnationalen um Marine Le Pen zurückfallen könnte. Zuletzt hatte es zudem mehrere knappe Abstimmungen in der Nationalversammlung gegeben, wo Macrons Mitte-Regierung seit 2022 keine absolute Mehrheit mehr hat.

Quelle: dts Nachrichtenagentur