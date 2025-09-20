Guterres prangert „entsetzliches“ Leid in Gaza an und mahnt zu sofortiger Hilfe

Laut ZDFheute bezeichnet UN-Generalsekretär António Guterres die Lage im Gazastreifen als „entsetzlich“. Er fordert ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe und die Einhaltung des Völkerrechts.

Der UN-Generalsekretär warnt vor einer eskalierenden Notlage mit massiven zivilen Opfern und zerstörter Infrastruktur. Kernforderungen sind sichere Korridore für Hilfslieferungen, Schutz von Zivilisten und eine politische Perspektive, die über kurzfristige Feuerpausen hinausweist.

Internationale Hilfsorganisationen berichten von Engpässen bei Wasser, Strom und medizinischer Versorgung. Die Vereinten Nationen verweisen darauf, dass die Lage ohne rasche Zugeständnisse aller Konfliktparteien weiter entgleiten könnte.

Quelle: ExtremNews



