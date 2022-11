Gouverneur Gladkow: Ehepaar im Gebiet Belgorod durch Munition in die Luft gesprengt

Weiter berichtet RT DE: "Er schrieb: "Leider haben wir zwei weitere Tote zu beklagen, dieses Mal im Dorf Starosselje im Bezirk Krasnojaruschski. Ein Ehepaar wurde durch eine nicht identifizierte Art von Munition in die Luft gesprengt."

Nach Angaben des Gebietsleiters seien die Ermittlungsbehörden dabei, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und insbesondere herauszufinden, wie das Paar in das Dorf gekommen sei. Gladkow bemerkte: "Ich erinnere Sie daran, dass seit dem 27. Oktober über das Gebiet dieser Gemeinde der Ausnahmezustand verhängt ist. Ich appelliere noch einmal an die Zivilbevölkerung, insbesondere in den Siedlungen, über die der Ausnahmezustand verhängt wurde: Sie dürfen nicht in diese Siedlungen kommen, ohne das Einverständnis der Verantwortlichen der Gebiete."

Quelle: RT DE